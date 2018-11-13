Волгоградский школьник пришел в класс с топором и канистрой бензина

<img src="//img.gazeta.ru/files3/593/11933593/RIAN_3259615.HR-pic905-895x505-81474.jpg">

В Волгоградской области ученик пронес в школу ножи, топор и канистру бензина, а после того, как их изъял учитель, проглотил неизвестное вещество и попал в больницу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местных властей.

Отмечается, что инцидент произошел в сельской школе Даниловского района Волгоградской области. Также известно, что школьник учится в восьмом классе.

Реклама

«Сейчас несовершеннолетний находится в ГБУЗ «Даниловская ЦРБ», ему оказывается необходимая помощь. При этом стоит подчеркнуть, другие учащиеся в ходе инцидента не пострадали», — сообщил представитель областной администрации.

Источник в региональных экстренных службах добавил, что в данный момент мотивы школьника неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранен. 18-летний студент колледжа Владислав Росляков, который совершил нападение, покончил с собой.