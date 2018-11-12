Синоптики предупредили москвичей о самых холодных днях на неделе

Синоптики проинформировали, что погода в Москве на этой неделе будет морозной и солнечной, передает RT.

Как отмечается, самые холодные дни ожидаются в понедельник, вторник и среду. Ночью температура будет достигать -10...-12 °С, днем будет стремиться к 0°С.

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Подчеркивается, что в четверг и пятницу понизится атмосферное давление. Температура ночью составит -2...-4 °С, днём — около 0°С.

Также в выходные возможны небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что в Москву в начале недели придут арктические холода.