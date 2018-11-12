В московском метро рассказали о самых необычных забытых вещах

В московском метро рассказали о самых необычных вещах, которые забывали пассажиры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного метрополитена.

Как отмечается, среди них оказались бензопила, хоккейная клюшка, карниз, монитор и обои.

В пресс-службе метро добавили, что в целом москвичи стали чаще забывать традиционные сезонные вещи, такие как шапки, перчатки и зонты.

Реклама

Также сообщается, что в октябре пассажиры оставили в метро 850 предметов, и это на 25% больше, чем в том же месяце в прошлом году.

Подчеркивается, что чаще всего забытые вещи передаются на склад станции «Котельники».

Ранее в московском метро запустили поезд, посвященный Дальнему Востоку.