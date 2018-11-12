Boeing совершил аварийную посадку в Норильске

В Норильске совершил аварийную посадку самолет Boeing 737-800, который совершал рейс Домодедово-Норильск. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, инцидент произошел примерно в 06.20 по местному времени (2.20 мск).

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Согласно имеющийся информации, во время подлета к аэропорту у авиалайнера не вышли закрылки. Позднее, при посадке на взлетно-посадочную полосу, закрылки вышли, и самолет благополучно приземлился.

СК Красноярска начал расследование произошедшего.

По предварительным данным, на борту самолета находились 178 пассажиров, в числе которых 26 детей, а также 7 членов экипажа.

Подчеркивается, что на борту пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing запросил аварийную посадку в Красноярске.