СМИ: США следует закупить у России самолеты для тушения пожаров

<img src="">

Российский самолет-амфибия Бе-200 может быть полезен для США на фоне масштабных природных пожаров. Об этом сообщает Asia Times.

По данным издания, США никогда не производили самолеты, предназначенные для тушения пожаров.

Как отмечается, Россия, Канада и Япония являются лидерами в области борьбы с пожарами при помощи авиации.

Реклама

При этом, по словам экспертов, российский Бе-200 выгодно выделяется на фоне конкурентов.

Ранее сообщалось, что число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20.