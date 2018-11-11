ФБР отреагировало на задержание журналиста Малькевича

Федеральное бюро расследований (ФБР) США отказалось предоставить какие- либо пояснения по поводу инцидента с задержанием журналиста Александра Малькевича в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Спасибо за ваш запрос, однако ФБР не имеет комментария на эту тему»,— сообщила официальный представитель ФБР Саманта Шеро.

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Ранее российский журналист Александр Малькевич рассказал подробности задержания в аэропорту Вашингтона.

Малькевич пояснил, что в ходе допроса его лично и СМИ, в котором он работает, пытались связать с вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и местные выборы 2018 года.