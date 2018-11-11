В школах Кривого Рога объявили каникулы из-за холода

В Кривом Роге власти объявили вынужденные каникулы в школах и детских садах, сообщают «Украинские новости».

«Мы просто вынуждены пойти на это шаг. Здоровье детей дороже всего. Максимальная температура в садиках достигает +14 градусов», - сказала начальник управления образования и науки горсовета Татьяна Крипак.

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Уточняется, что без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2 011 многоэтажных домов.

Всего без отопления находится около 300 тыс. населения Кривого Рога.