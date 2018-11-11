МВД проверяет видео с избиением школьницы на Ставрополье

Полиция Ставрополья проверяет видеозапись, на которой подростки жестоко избивают девочку, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Запись появилась в социальных сетях. На ней видно, в частности, как одна из участниц конфликта прыгнула лежащей на земле пострадавшей на голову, затем девочку поставили на колени и заставили извиняться.

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«Такое не укладывается в голове. Бесчеловечная жестокость и детство несовместимы. Этот случай точно не останется без внимания», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он уточнил, что поручил направить в Минеральные Воды, где произошел инцидент, специальную комиссию для проведения проверки.