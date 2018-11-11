Сотни людей в Париже протестуют против визита Трампа
В Париже сотни протестующих вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
Собравшиеся держат в руках плакаты с лозунгами, направленными против политики, проводимой американским лидером, они также принесли надувную фигуру «малыша-Трампа», которая изображает президента США в подгузнике.
Реклама
По словам организаторов, на митинг могут прийти до нескольких тысяч человек.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, что сказали президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп другу другу в Париже.
«Газета.Ru» следит за событиями в Париже в режиме онлайн.