Сотни людей в Париже протестуют против визита Трампа

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В Париже сотни протестующих вышли на митинг в знак протеста против визита президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Собравшиеся держат в руках плакаты с лозунгами, направленными против политики, проводимой американским лидером, они также принесли надувную фигуру «малыша-Трампа», которая изображает президента США в подгузнике.

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По словам организаторов, на митинг могут прийти до нескольких тысяч человек.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл, что сказали президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп другу другу в Париже.

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