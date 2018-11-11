В Москве два вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва

Источник в правоохранительных органах проинформировал об эвакуации Белорусского вокзала после анонимного сообщения об угрозе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, на Белорусский вокзал поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва.

«Здание эвакуируется, работает только на выход», — сказал источник.

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По данным источника агентства городских новостей «Москва», аналогичная ситуация наблюдается на Киевском вокзале.

Ранее сообщалось, что посетителей ТЦ «Ереван Плаза» в Москве эвакуировали из-за угрозы взрыва.