В Совфеде назвали задержание российского журналиста в США продолжением «охоты на ведьм»

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Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов дал комментарий после того, как в Вашингтоне задержали российского журналиста Александра Малькевича. Об этом сообщает RT.

По его мнению, американская сторона «продолжает охоту на ведьм».

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«Если они арестовать не могут, то, по крайней мере, нервы попортят с удовольствием», — сказал Климов.

Он добавил, что это не первый случай, и напомнил о задержанной Марии Бутиной. Климов подчеркнул, что Соединенные Штаты не являются «венцом демократии, свободы слова и прав человека».

Ранее в Госдуме объяснили задержание российского журналиста в США.