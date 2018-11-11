МИД России отреагировал на допрос ФБР журналиста Малькевича
МИД России выразил озабоченность задержанием и допросом в аэропорту Вашингтона российского журналиста Александра Малькевича. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
МИД считает случившееся давлением на российские СМИ.
«Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, — очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США», — говорится в комментарии.
В МИДе заявили, что вопросы про «российское воздействие» на выборы в США, могут быть стремлением создать предлог для новых санкций против России.
В ведомстве добавили, что рекомендуют властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов, и потребовали прекратить такую практику.
Ранее российский журналист Александр Малькевич рассказал подробности задержания в аэропорту Вашингтона.
Малькевич пояснил, что в ходе допроса его лично и СМИ, в котором он работает, пытались связать с вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и местные выборы 2018 года.