В Госдуме объяснили задержание российского журналиста в США

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Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков дал комментарий в связи с задержанием российского журналиста в Вашингтоне, передает РИА «Новости».

По его мнению, задержание произошло в рамках развития темы «российского вмешательства» в выборы в Соединенных Штатах, для которого регулярно находят искусственные поводы.

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«…мы имеем ровно такую ситуацию, когда российского журналиста задерживают на некоторое время для того, чтобы допросить его по этому надуманному делу», — сказал Новиков.

Он подчеркнул, что никаких других причин для задержания нет.

Ранее журналист Александр Малькевич, задержанный в аэропорту Вашингтона, допустил, что сотрудники ФБР искали у него «московские списки» кандидатов на выборах в Конгресс.