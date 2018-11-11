Журналист Малькевич рассказал, что искало у него ФБР

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Журналист Александр Малькевич, задержанный в аэропорту Вашингтона, допустил, что сотрудники ФБР искали у него «московские списки» кандидатов на выборах в Конгресс, сообщает сайт kp.ru.

«Искали, наверное, списки кандидатов, которых Москва «двигала» на выборах», — заявил Малькевич.

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В настоящее время ФБР отпустило российского журналиста Малькевича, он находится в Париже.

Ранее Малькевич рассказал, что в ходе допроса его лично и СМИ, в котором он работает, пытались связать с вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и местные выборы 2018 года.