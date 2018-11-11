Российский журналист рассказал подробности задержания в США

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Российский журналист Александр Малькевич рассказал подробности задержания в аэропорту Вашингтона, передает ФАН.

По его словам, из США он планировал вылететь в Париж на мероприятия, приуроченные к окончанию Первой мировой войны.

«Я зарегистрировался на рейс, пошел на контроль и меня остановили несколько мужчин, прямо как в кино. Меня окружили, взяли в кольцо, двое были в форменных синих куртках. Со словами «мистер Малькевич» положили руку на плечо, показали удостоверение с буквами FBI, и сказали, что я должен проследовать за ними», — рассказал Малькевич.

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Отмечается, что ему предъявили ордер на задержание. Около трех часов шла проверка его багажа и допрос.

Малькевич пояснил, что в ходе допроса его лично и СМИ, в котором он работает, пытались связать с вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и местные выборы 2018 года.

По возвращении в Москву Малькевич намерен обратиться в правоохранительные органы и МИД России.

Ранее посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдеп из-за сообщений о задержании российского журналиста Александра Малькевича.