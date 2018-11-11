В Конго число жертв лихорадки Эбола превысило 200

В министерстве здравоохранения Конго проинформировали, что число жертв вируса Эбола превысило 200. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, 10 ноября было известно о 326 случаях заражения в провинциях Северное Киву и Итури. При этом 291 случай был подтвержден.

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Уточняется, что число умерших достигло 201.

Ранее сообщалось, что в Демократической республике Конго зафиксирована новая вспышка лихорадки Эбола, всего спустя несколько дней после того, как государство объявило, что им удалось побороть вирус в очередной раз.