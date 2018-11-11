В США отметили рост числа нелегальных иммигрантов
Число нелегальных иммигрантов, прибывающих в США через границу с Мексикой, за месяц увеличилось на 38%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы американской таможенно-пограничной службы.
По данным агентства, в октябре на американо-мексиканской границе задержали более 50 тысяч нелегалов.
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Как отмечается, за год на границе США с Мексикой было задержано 107 тысяч мигрантов в составе семей.
При этом большинство нелегалов планировали просить убежища в США.
Ранее сообщалось, что на президента США Дональда Трампа подали в суд за отказ в убежище нелегалам.