Трамп рассказал о «катастрофических разрушениях» в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что в штате Калифорния имеются «катастрофические разрушения» из-за лесных пожаров.
По его словам, в настоящее время более 4 тысяч человек «сражаются с пожарами» в Калифорнии.
Он также добавил, что огонь уничтожил около 690 квадратных километров земли.
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Трамп подчеркнул, что лесные пожары быстро расширяются.
Ранее сообщалось, что в Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 11 человек.