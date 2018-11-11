Трамп рассказал о «катастрофических разрушениях» в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что в штате Калифорния имеются «катастрофические разрушения» из-за лесных пожаров.

По его словам, в настоящее время более 4 тысяч человек «сражаются с пожарами» в Калифорнии.

Он также добавил, что огонь уничтожил около 690 квадратных километров земли.

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Трамп подчеркнул, что лесные пожары быстро расширяются.

Ранее сообщалось, что в Калифорнии в результате лесных пожаров погибли 11 человек.