Посольство России поздравило Бутину с днем рождения в тюрьме США

Сотрудники посольства России в Вашингтоне навестили в тюрьме россиянку Марию Бутину, задержанную по подозрению в шпионаже, и поздравили ее с днем рождения. Об этом говорится в твиттере российского посольства.

Бутина уже четыре месяца находится в американской тюрьме. Россиянку обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации.

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«Сотрудники Посольства России в Вашингтоне посетили сегодня Марию Бутину. Мария поблагодарила всех, кто поздравил ее с Днем рождения», — говорится в сообщении посольства.

Ранее МИД рассказал об изменении отношения к Бутиной в тюрьме в США.