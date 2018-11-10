Синоптики пообещали москвичам арктические морозы в начале следующей недели

Специалисты центра погоды «Фобос» заявили, что в понедельник, 12 ноября, жителей московского региона ожидает похолодание до -10°С. Сообщение центра передает агентство «Москва».

Синоптики рассказали, что в воскресенье, 11 ноября, жителей Москвы ждет похолодание до 0°С. Однако, по их данным, в начале следующей недели температура опустится еще ниже.

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«В предстоящий понедельник в условиях антициклональной, практически ясной погоды и адвекции арктического холода, в ночные и предутренние часы ударят морозы», — говорится в сообщении центра «Фобос».

Специалисты считают, что в этот день температура составит -6-8°С, а в некоторых районах Подмосковья она может упасть до -10°С. Также синоптики прогнозируют, что в среду, 14 ноября, вечером возможна слабая метель.

Ранее синоптики пообещали москвичам зиму «с заметным опозданием».