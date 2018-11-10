СМИ: Порошенко выбрал кандидата на роль главы украинской церкви

Президент Украины Петр Порошенко хочет поставить во главе единой автокефальной Украинской православной церкви митрополита Винницкого и Барского Симеона. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

Как отмечается, Порошенко желает видеть на этой должности «своего» человека, далекого от «непосредственного влияния Варфоломея и Филарета».

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Подчеркивается, что число сторонников Симеона в объединительном соборе будет зависеть от того, какое количество епископов удастся вывести из Украинской православной церкви(УПЦ).

По словам политического аналитика Елены Дяченко, цитату которой приводит издание, у некоторых церковных служителей есть потребность в том, чтобы их буквально «вывели» из УПЦ, чтобы им было «не так стыдно смотреть в глаза бывшей братии».

Она подчеркнула, что, вероятно, Порошенко потребует от церковнослужителей самоопределиться на встрече 13 ноября с епископами канонической УПЦ и, возможно, снова повторит тезисы о «врагах украинского народа» и «пособниках Кремля».

Ранее лидер Украины потребовал, чтобы представители Русской православной церкви возвращались в Россию.