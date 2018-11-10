Трамп назвал виновных в лесных пожарах в Калифорнии

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Президент США Дональд Трамп заявил, что вина за лесные пожары в Калифорнии лежит на руководстве штата. Об этом он написал в твиттере.

Трамп отметил, что единственная причина случившегося — неподобающее управление лесными ресурсами.

«Миллиарды долларов выделяются каждый год, а люди продолжают гибнуть, и все из-за плохого управления лесами. Решите проблему немедленно, или федеральных средств больше не будет», — подчеркнул он.

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Как отмечается, пожар в Калифорнии, начавшийся в четверг, 8 ноября, стал самым разрушительным в истории штата.

Ранее Дональд Трамп объявил режим ЧС в Калифорнии из-за лесных пожаров.