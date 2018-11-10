К берегам Камчатки приближается мощный циклон, который принесет осадки и сильный ветер, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Уточняется, что в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, а также Усть-Большерецком районе ожидается мокрый снег.

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«Ветер порывами может достигать 30 метров в секунду, в поселке Озерновском — до 35 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют жителям края на время действия циклонов временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.