В Москве рабочего убило плитой весом 500 кг

В Москве на стройплощадке в районе Очаково-Матвеевское погиб рабочий, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что на рабочего упала люлька с высоты 4 м.

«Помимо этого, на пострадавшего упала плита весом 500 кг. Первую помощь мужчине оказывали в машине «скорой помощи», однако он скончался от полученных травм», — сказал источник.

Он добавил, что на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета.