На теле жертвы по делу об изнасиловании полицейскими в Уфе нашли повреждения

Следственное управление Следственного комитета по Башкирии сообщило о том, что в ходе судебно-медицинской экспертизы на теле дознавателя уфимской полиции, в изнасиловании которой обвиняются трое бывших высокопоставленных полицейских, были найдены повреждения, передает РИА «Новости».

«Была проведена судебно-медицинская экспертиза в отношении 23-летней заявительницы об изнасиловании тремя полицейскими. По результатам выяснилось, что на ее теле имеются телесные повреждения, характерные для совершения данного преступления», — заявили в ведомстве.

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В СК также сообщили, что эксперты проводят ряд других исследований, направленных на обнаружение биологических следов преступников на теле потерпевшей.

Ранее сообщалось, что экс-полицейским в Уфе предъявили обвинение в изнасиловании дознавателя.