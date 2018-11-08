Экс-полицейским в Уфе предъявили обвинение в изнасиловании дознавателя

Начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Уфы Салават Галиев, подозреваемый в изнасиловании... Вадим Брайдов/РИА «Новости»

Трем бывшим высокопоставленным полицейским в Башкирии предъявили обвинение в групповом изнасиловании девушки-дознавателя, сообщили в Следственном комитете России, передает РИА «Новости».

«Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении изнасилования группой лиц и совершении насильственных действий сексуального характера», — рассказали в СК.

Ранее сообщалось о назначении врио главы отдела полиции в Уфе после группового изнасилования.