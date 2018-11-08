В Японии произошла утечка радиации на ядерном объекте

На ядерном объекте в японском поселке Токай в префектуре Ибараки(остров Хонсю) было зафиксировано радиационное загрязнение. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по атомной энергии Японии(JAEA).

Отмечается, что утечка произошла на объекте по разработке преобразования плутония. Уровень радиации составил 833 беккереля.

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Согласно имеющейся информации, радиационное загрязнение около герметичного контейнера обнаружили сотрудники объекта в среду. Сообщается, что возможной причиной утечки стало изнашивание резинового уплотнителя, обеспечивающего герметичность.

Подчеркивается, что никто из сотрудников не пострадал, ущерба окружающей среде нет.

Ранее в США на ядерном заводе сработала аварийная сигнализация.