В Москве задержали подозреваемого в поджоге храма апостола Иоанна Богослова

Полиция задержала 35-летнего москвича, подозреваемого в поджоге деревянного храма апостола Иоанна Богослова в московском районе Тушино. Об этом сообщается на сайте местного отделения МВД России.

По словам злоумышленника, он совершил поджог церкви в знак протеста против застройки расположенного вдоль канала на Лодочной улице парка.

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Отмечается, что мужчине вменяется умышленное повреждение имущества. Как подчеркнули в ведомстве, сумма материального ущерба в результате пожара составила 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы загорелся храм.