В баре Калифорнии произошла массовая стрельба

В городе Таузанд-Окс в Калифорнии произошла массовая стрельба в одном из баров, передает ABC7.

Сообщается, что стрельба началась примерно в 23.20 (12.20 мск). В полиции сообщили, что на данный момент неизвестно о жертвах стрельбы.

«Я был у входной двери и разговаривал с приемным отцом. Я начал слышать выстрелы. Бах, бах, бах. Их было, наверное, три или четыре, я упал на землю. Посмотрел наверх — охранник был мертв. Я не хочу говорить, что он был мертв, но его подстрелили», — рассказал один из очевидцев.

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По его словам, стрелок также разбрасывал по помещению дымовые шашки. Он также продолжал стрелять, когда подходил к кассе.

«Я сначала подумал, что это была шутка, когда начались выстрелы. Я знаю людей, которые там находятся. Я надеюсь, что все в порядке. Я не знаю, как меня самого не подстрелили», — сказал очевидец.

По его словам, у нападавшего была борода, шляпа и очки.