В Хорватии вандал опрокинул антифашистский памятник себе на ногу

В Хорватии неподалеку от города Сплит вандал разрушил памятник герою антифашистского сопротивления Югославии Раде Кончару, но в итоге сам сломал себе ногу. Об этом сообщает Total Crotia News.

По данным полиции, мужчина опрокинул скульптуру вместе с пьедесталом себе на ногу. Как отмечается, вандал был госпитализирован. Против него заведено уголовное дело.

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Местные власти заявили, что памятник будет восстановлен в первоначальном виде.

«Мы убеждены, что этот акт совершен безответственным человеком и не выражает мнение граждан свободного и толерантного Сплита, которые осуждают такой вандализм и дикость», — подчеркнул мэр города, слова которого приводит Tportal.hr.

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