В Италии изъяли крупнейшую за последние 20 лет партию героина

В итальянском городе Генуя изъяли крупнейшую партию героина за последние 20 лет, передает РИА «Новости».

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов перехватили 270 килограммов наркотика.

По данным итальянской полиции, героин был спрятан в контейнерах, прибывших из Ирана.

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Отмечается, что в связи с инцидентом были задержаны два человека в Нидерландах. Также подчеркивается, что к расследованию привлечены правоохранительные органы Швейцарии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Ранее в Мексике конфисковали партию наркотиков весом в 50 тонн.