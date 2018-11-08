Прокуратура потребовала завести дело на сотрудников колонии, где сидит Цеповяз

Прокуратура Амурской области потребовала возбудить уголовное дело в отношении работников колонии, где отбывает наказание член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

Отмечается, что проверки прокуратуры Приамурья показали, что сотрудники колонии продолжают предоставлять привилегии Цеповязу.

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«В связи с этим прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц исправительного учреждения по ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и ст. 286 УК (превышение должностных полномочий)», — заявил Куренной.

Ранее сообщалось, что Цеповяза перевели в штрафной изолятор.