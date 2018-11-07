ФСБ возбудила дело против врио мэра Махачкалы

Представители управления ФСБ по Дагестану сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении врио мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова, передает РИА «Новости».

«В среду УФСБ России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Гасанова А.М. по части 2 статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий», — рассказали в ФСБ.

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В ведомстве сообщили, что в ходе аукциона на выполнение дорожно-строительных работ Гасанов своими незаконными действиями нанес существенный вред интересам государства. В ФСБ также отметили, что в отношении Гасанова проводятся следственные мероприятия.

Ранее источник сообщил о задержании врио мэра Махачкалы.