Мужчина с гранатой пытался пройти в гей-клуб в центре Москвы

Полиция задержала мужчину с корпусом от боевой гранаты на входе у гей-клуба в Нижнем Сусальном переулке в Москве, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК («Незаконный оборот оружия»).

Реклама

«В ходе проверки сотрудники полиции задержали мужчину, у которого был изъят и направлен на исследование предмет, оказавшийся корпусом гранаты времен ВОВ», — рассказали в ведомстве.

В 2017 году Приволжский окружной военный суд признал жителя Татарстана виновным в публичном оправдании терроризма за одобрение теракта в гей-клубе в США.