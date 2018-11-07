В Литве эвакуировали школу из-за боеприпаса

В Литве в населенном пункте Бездонис эвакуировали школу после обнаружения строителями похожего на боеприпас предмета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Полиция также объявила операцию «Щит».

«В 11.34 было получено сообщение, что найден предмет, возможно, боеприпас. Была проведена эвакуация детей», — сказал представитель комиссариата.

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По данным ведомства, у школы проводятся строительные работы, и строители обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство.

Пока не установлено, является ли это предмет боеприпасом.