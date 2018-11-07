Песков ответил на вопрос о фото Цеповяза из колонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с фото из колонии осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза, на которых он ест икру. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам чиновника, такими вопросами должны заниматься ведомства, курирующие систему исполнения наказаний.

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«Нет, вы знаете, пока мы не ознакомились, честно говоря, я не совсем в курсе. В любом случае, подобные публикации, наверное, должны быть предметом все-таки для интереса наших соответствующих ведомств», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ФСИН провела проверку после появления в сети фотографий Цеповяза из колонии.