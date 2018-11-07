В Москве зафиксировали повышенное содержание сероводорода в воздухе

На востоке Москвы, в частности в районе Жулебино, зафиксировано двукратное повышение нормы сероводорода в воздухе. Об этом сообщается на сайте «Мосэкомониторинга».

Согласно наблюдениям, во вторник, 6 ноября, в 22.18 содержание сероводорода на измерительной станции в Жулебино превысило допустимую норму в 2,16 раза и достигло 0,017 мг на куб. м. Данный уровень газа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) называет безопасным для здоровья. В России предельно допустимой концентрацией сероводорода в воздухе считается 0,008 мг на куб. м.

В сентябре на юго-востоке столицы было зафиксировано девятикратное превышение уровня сероводорода.