В Британии арестовали потратившую в универмаге £16 млн жену экс-госбанкира Азербайджана

Британская полиция арестовала Замиру Хаджиеву, которая потратила £16 млн в лондонском универмаге ​Harrods. Об этом сообщает «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые в своей истории потребовало объяснить, откуда появились крупные суммы у гражданина иностранного государства.

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Отмечается, что Хаджиева является супругой экс-главы международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, который в данный момент отбывает на родине 15-летний тюремный срок за растрату.

По данным «Би-би-си», Хаджиеву задержали еще на прошлой неделе. Также у нее были конфискованы ювелирные изделия общей стоимостью £400 тыс. Национальное агентство по борьбе с преступностью интересуют ее миллионные траты и недвижимость в Лондоне стоимостью около £15 млн.