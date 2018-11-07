В НИИ Склифосовского произошел пожар
В одном из корпусов НИИ имени Николая Склифосовского произошло возгорание, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Он уточнил, что возгорание произошло в одном из санузлов здания.
«В токсикологическом центре НИИ имени Н. Склифосовского по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 7, произошел пожар», — сообщил источник.
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По имеющимся данным, к настоящему моменту пожар ликвидирован, пострадавших нет.
Подчеркивается, что в столичном главке МЧС информацию о возгорании по данному адресу подтвердили.
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