В НИИ Склифосовского произошел пожар

В одном из корпусов НИИ имени Николая Склифосовского произошло возгорание, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Он уточнил, что возгорание произошло в одном из санузлов здания.

«В токсикологическом центре НИИ имени Н. Склифосовского по адресу: Большая Сухаревская площадь, дом 3, корпус 7, произошел пожар», — сообщил источник.

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По имеющимся данным, к настоящему моменту пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Подчеркивается, что в столичном главке МЧС информацию о возгорании по данному адресу подтвердили.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы загорелся храм.