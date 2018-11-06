Источник: чиновницу из правительства уволили за передачу рабочей переписки в СМИ

Сотрудницу аппарата правительства России уволили за передачу рабочей переписки в средства массовой информации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным агентства, служебная переписка чиновницы была опубликована в газете.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудницы.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области министр была уволена с поста после заявлений о прожиточном минимуме для пенсионеров.