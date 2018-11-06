Bild: в ФРГ мертвый свидетель три дня «просидел» в туалете суда

В немецком городе Киль в кабинке туалета районного суда было обнаружено тело мужчины, который должен был в роли свидетеля. Об этом сообщает Bild со ссылкой на источник.

По данным издания, тело мужчины было обнаружено через три дня после заседания.

Как отмечается, мужчина должен был дать показания по делу о серии подставных автомобильных аварий, однако, процесс был отложен.

При этом, по словам полиции, мужчина умер из-за сердечного приступа.