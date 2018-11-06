В Совфеде подтвердили отставку замгенпрокурора Гуцана

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас подтвердил, что замгенпрокурора Александр Гуцан написал заявление об отставке, передает РИА «Новости».

По его словам, оно поступило в Совет Федерации и будет рассмотрено сенаторами на заседании 7 ноября.

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Он добавил, что ранее аналогичное заявление подал другой замгенпрокурора Иван Семчишин. Он уходит на пенсию по выслуге лет, Гуцан — на другую работу.

Ранее источник сообщил, что заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан написал заявление об отставке.