В Швеции произошла стрельба около развлекательного центра

В шведском городе Мельнлюкке в результате стрельбы около развлекательного центра пострадали восемь человек. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, стрельба могла стать результатом столкновения байкерских банд.

Как отмечается, после инцидента сотрудники правоохранительных органов задержали 13 человек.

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В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в колледже в США.