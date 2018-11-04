Американка заявила об изнасиловании китайским миллиардером

В американском городе Миннеаполис женщина заявила полиции, что ее изнасиловал китайский миллиардер Ричард Лю, передает Associated Press.

Сообщается, что Лю был арестован 31 августа в Миннеаполисе, но вскоре его отпустили без предъявления обвинений. В настоящее время обвинители в США пересматривают дело, однако сроки принятия решения неизвестны.

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Адвокаты Лю утверждают, что их подзащитный невиновен.

Как отмечается, 45-летний миллиардер является студентом Школы Карлсона в Университете Миннесоты, где получает докторскую степень, и приезжал в Миннеаполис на неделю. В том же университете учится и его предполагаемая жертва.

В документах дела говорится, что девушка отправила сообщение другу, в котором рассказывала об изнасиловании. Миллиардер затащил ее в машину и привез домой, где изнасиловал, несмотря на сопротивление, говорится в деле. Предполагается, что инцидент произошел 30 августа.

Ранее сообщалось, что португальский футболист Криштиану Роналду отстранен от сборной Португалии из-за обвинения в изнасиловании.