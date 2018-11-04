Сотни человек пришли к зданию МВД Украины после убийства чиновницы

Несколько сотен человек пришли к зданию МВД Украины после убийства советника мэра Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк, сообщает РИА «Новости».

Украинцы приносят к зданию свечи, а также плакаты с требованием расследовать преступление.

Ранее глава Нацполиции Украины Сергей Князев рассказал, что по делу о нападении на советника мэра Херсона, общественную активистку Екатерину Гандзюк собрана вся доказательная база.

31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо Гандзюк.