CBC: в небе над Канадой произошел инцидент с двумя самолетами

В Канаде в районе Оттавы произошел неустановленный инцидент с участием двух самолетов, передает CBC.

По предварительной информации, два судна столкнулись в воздухе, в результате чего один самолет потерпел крушение в районе боковой дороги Макги, а второй смог приземлиться в аэропорту Оттавы.

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Как отмечается, инцидент произошел 10.11 по местному времени (18.11 мск). На место происшествия прибыли бригады скорой помощи.

В полиции рассказали, что участок дороги Макги перекрыт, водителей попросили избегать места происшествия.

Ранее сообщалось, что самолет, на борту которого находились 166 пассажиров, с трещиной в стекле приземлился в Красноярске.