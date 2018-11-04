Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве, передает РИА «Новости».

Вместе с Путиным в церемонии участвовали представители различных религиозных объединений, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Путин с патриархом Кириллом первые возложили цветы к памятнику, после чего президент коротко пообщался с руководителями религиозных объединений.

Все присутствующие поблагодарили Путина за защиту традиционных ценностей и попросили о совместном фото.

После фото президент коротко пообщался с молодежью.

По окончании церемонии и короткого общения Путин и патриарх Кирилл сели в президентскую машину и вернулись на территорию Кремля.