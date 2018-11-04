Самолет из Москвы в Петропавловск-Камчатский столкнулся с птицей

Самолет, летевший из Москвы в Петропавловск -Камчатский, столкнулся с птицей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на авиакомпанию.

«При выполнении послеполетного осмотра самолета рейса SU1730 Шереметьево — Петропавловск-Камчатский, прибывшего 4 ноября 2018 года, на фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что воздушное судно отстранили от полетов, рейс задерживается.

Ранее сообщалось, что в Красноярске самолет со 166 пассажирами готовится к экстренной посадке из-за трещины в стекле.