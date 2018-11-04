В Азербайджане заявили об уничтожении радикалов, готовивших теракты

Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана заявила о ликвидации двух радикалов, готовивших теракты в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, двое мужчин приобрели оружие и взрывчатку. В ходе спецоперации в Гяндже был остановлен автомобиль, в котором находились террористы. Они открыли огонь по правоохранителям и «в результате ответных мер» были ликвидированы.

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При осмотре места происшествия сотрудники СГБ изъяли автомат и тротиловые шашки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане раскрыли террористическую ячейку.