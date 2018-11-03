В Шотландии пятьдесят агрессивных тюленей загнали мужчину на скалу

Около пятидесяти тюленей напали на рыболова, который шел по пляжу шотландского города Аймут, сообщает Sky News.

Спасаясь от животных, мужчина начал забираться вверх по скале и застрял там. Спасательная операция началась только с наступлением темноты, после того как в экстренные службы поступил вызов о произошедшем инциденте.

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Сообщается, что в вызволении рыбака со скалы участвовали четыре спасательных бригады береговой охраны, а также полиция. Для того, чтобы спасатель мог подняться к нему на высоту 75 фунтов (23 метра), пришлось использовать специальный канат.

Ранее во Франции с помощью вертолета спасали пенсионера, на которого напал горный козел.